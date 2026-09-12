Нова драма с олимпиеца Красимир Анев. Голяма опасност
Бившият треньор на биатлониста разказа какво се случва
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Бившият треньор на биатлониста разказа какво се случва
Много му се събра, каза Георги Фъртунов
Лекарите взеха важно решение след операцията му
Извънредни новини за простреляния спортист
Инцидентът станал вчера около 19:00 часа край язовир "Дренов дол"
Българинът издуха дори Тарей Бьо
Йоханес Бьо триумфира в спринта на 10 километра
Красимир Анев продължава с добрите си изяви в биатлона и завърши на шесто място в спринта на 10 км. за мъже за Купата на Международната федерация (ИБУ...
Красимир Анев и Владимир Илиев завършиха съответно на 22-о и 37-о място в преследването на 12.5 км. в Поклюка от световната купа по биатлон за мъже. П...
Родният биатлонист Владимир Илиев се представи отлично на Световното първенство в Контиолахти, Финландия и завърши на 6-то място в преследването. Или...
Федерацията по биатлон и състезателят Красимир Анев поне привидно заровиха томахавките след среща със спортния министър Красен Кралев. Двете страни, к...
Красимир Анев отказа да участва в щафетата 4 по 7,5 км на европейското първенство по биатлон в Отепя (Ест). Заради това мъжете ни не стартираха в надп...
Красимир Анев спечели сребърен медал от европейското първенство по биатлон в Отепя (Ест). 27-годишният състезател от Самоков завърши втори в преследва...
Красимир Анев завърши на осмо място в спринта на 10 км от Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг. Българинът завърши за време...
Да не изпадаме в еуфория. Това заяви биатлонистът Красимир Анев пред бТВ по повод своя успех вчера. Той изтъкна, че с треньора му са очаквали добро пр...
Оберхоф. Красимир Анев завърши на 4-о място при масовия старт на 15 километра от Световната купа по биатлон в Оберхоф, а тази позиция е исторически ус...
Българският биатлонист Владимир Илиев направи отличен старт и завърши на 11-о място в преследването на 12,5 км от Световната купа в Хохфилцен (Гер). Т...
Красимир Анев спечели бронзов медал от световното първенство по летен биатлон в Тюмен (Рус). 27-годишният състезател от Самоков зае третото място в п...
Красимир Анев няма никакви намерения да прекратява състезателната си кариера. Биатлонистът заяви, че вече мисли за следващите Зимни олимпийски игри,...
Сочи. Ден преди последната индивидуална дисциплина в мъжкия биатлон Красимир Анев беше потърсен от допингслужбите на Световната антидопингова агенция...