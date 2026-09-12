Всичко за Красимир Анев

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Краси Анев е 22-ри в Поклюка

Краси Анев е 22-ри в Поклюка

Красимир Анев и Владимир Илиев завършиха съответно на 22-о и 37-о място в преследването на 12.5 км. в Поклюка от световната купа по биатлон за мъже. П...

19 декември | 17:40
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Анев със сребро в Естония

Анев със сребро в Естония

Красимир Анев спечели сребърен медал от европейското първенство по биатлон в Отепя (Ест). 27-годишният състезател от Самоков завърши втори в преследва...

01 февруари | 19:55
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Анев влезе в Топ 10 на спринта

Анев влезе в Топ 10 на спринта

Красимир Анев завърши на осмо място в спринта на 10 км от Световната купа по биатлон в германския зимен център Руполдинг. Българинът завърши за време...

17 януари | 17:29
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Илиев победи Анев

Илиев победи Анев

Българският биатлонист Владимир Илиев направи отличен старт и завърши на 11-о място в преследването на 12,5 км от Световната купа в Хохфилцен (Гер). Т...

14 декември | 19:10
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Анев с бронз от световното

Анев с бронз от световното

Красимир Анев спечели бронзов медал от световното първенство по летен биатлон в Тюмен (Рус). 27-годишният състезател от Самоков зае третото място в п...

24 август | 18:22
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Анев мина кръвен тест

Анев мина кръвен тест

Сочи. Ден преди последната индивидуална дисциплина в мъжкия биатлон Красимир Анев беше потърсен от допингслужбите на Световната антидопингова агенция...

14 февруари | 20:15
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