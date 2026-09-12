Последният път на кралица Елизабет II започва днес
Лиз Тръс ще придружи крал Чарлз Трети в траурната обиколка
Следете всички новини, анализи и коментари за Кралица Елизабет Втора. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лиз Тръс ще придружи крал Чарлз Трети в траурната обиколка
Неофициално, но важно правило за Короната не е приложено
Кралица Елизабет Втора е особено харесвана от хората, родени между 1965 и 1980 г.
Той е по случай 70 годишнината на НАТО
Да си крал звучи примамливо, но невинаги е лесно
Първата книга за прочутият герой на А. А. Милн е публикувана през октомври 1926 г. Един от най-популярните приказни герои и любимец на цели поколения...