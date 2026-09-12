Стефка Костадинова с исторически думи за Весела Лечева!
Тя говори отново за напрежението в БОК
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Тя говори отново за напрежението в БОК
Славен ден за великата ни спортистка
С нея се почитат жените от цял свят
Официално това вече е обявено
Световният рекорд на Магучих не е признат официално
Какво се случва в ефира
Стефка Костадинова поздрави всички спечелили квоти за олимпиадата и пожела да има още
Вие сте героините на България, заяви Стефка Костадинова
Антоанета Костадинова спечели сребро в стрелбата на 10 м с въздушен пистолет
Примата ни е редом до Карл Луис, Алисън Феликс, Ирена Шевинска
Уверена съм, че най-тежкото е зад гърба ни, категорична е председателката на БОК
Костадинова, Нейкова, Богомилова и Гроздева стигнаха до олимпийски титли
Състезания без публика не е същото. Трябва да има стимул, ръкопляскания, да се притесниш малко, коментира председателят на БОК
Стефка Костадинова подари своя снимка с автотраф на Йорданка Фандъкова
Нека да си стоим вкъщи, за да може скоро пак да излезем и да се наслаждаваме на спорта, категорична е шефката на БОК
Известният преподаванет в НСА получи авторитетния приз на МОК "Олимпизъм в действие"
Министерски съвет отпусна 113 000 лв за олимпийския фестивал в Баку
Президентът на борбата откри световното за кадети
Ненад Лалович и Мюриел Коен разговаряха със Стефка Костадинова и Белчо Горанов за младежката олимпиада в Лозана
Благодаря и поклон пред вашите треньори, заяви председателя на БОК