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Сондата "Фийли" спря работа

Сондата "Фийли" спря работа

Космическата сонда "Фийли", която преди дни кацна на комета в космоса, спря работа, предаде BBC. Батериите на космическия апарат се изтощиха и той пре...

15 ноември | 16:29
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