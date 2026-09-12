Първият частен космически кораб до Луната вече е история
Мисията беше обявена за успешна от Intuitive Machines и НАСА
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Мисията беше обявена за успешна от Intuitive Machines и НАСА
Този петък Русия ще изстреля първия си космически апарат към Луната от 1976 г. насам
Находката насочва към нови райони с вода в миналото в по-топлите зони на Марс
Червената планета изригва метан от време на време, което е възможно доказателство за съществуване на микробен живот под повърхността
"Пробив към звездите" ще използва най-новите технологии Гениалният британски физик Стивън Хокинг предложи начин за изпращане на космически апарат до...
Космическата сонда "Фийли", която преди дни кацна на комета в космоса, спря работа, предаде BBC. Батериите на космическия апарат се изтощиха и той пре...
Космическият апарат "Чанъе-5" ще бъде изстрелян през 2017 г.