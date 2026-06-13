Apple ще забави доставките на iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max
Причината е мерките, които се вземат срещу коронавирусът в Китай
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Причината е мерките, които се вземат срещу коронавирусът в Китай
Правят голяма молитва в параклиса й до Аргет за избавление от чумата на ХХI век
Добре е да се прави основно почистване на телефона поне веднъж на ден, съветва експертът Георги Желев