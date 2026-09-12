Круизен лайнер удари корабче във Венеция /СНИМКИ/
Петима пострадаха, двама от тях са в болница
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Петима пострадаха, двама от тях са в болница
Лом. Румънска баржа е потънала в Дунав в сряда към 13 часа, а информацията е съобщена от системата за ранно предупреждаване за инциденти по реката. Ко...
Триполи. Корабче, превозващо над 200 души, потъна край бреговете на Либия, близо до Таджура, съобщи Ройтерс. Повечето хора вероятно са загинали, спасе...
Бургас. Авария в електрическата мрежа спря туристическите турове до бургаския остров Света Анастасия. Проблемите са започнали още през почивните дни,...
Лондон. 30 души бяха принудени да скочат в студените води на река Темза, след като туристическото им корабче се запали. Инцидентът стана близо до бри...