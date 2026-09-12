Външно с призив към българите в Близкия изток заради атаката по Иран
Сънародниците ни следва да избягват места, които представляват обект на голяма посещаемост
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Сънародниците ни следва да избягват места, които представляват обект на голяма посещаемост
Бойко Рашков подчерта важността от поддържането на директни и редовни контакти
При 75% ограничение на контактите ще я спрем
Самият факт, че разпространението е малко, показва, че има групов имунитет
Това са част от мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19
Многобройни са дискусиите за това до каква степен технологиите трябва да присъстват в ежедневието на децата: какъв е препоръчителният максимум от врем...
Ново проучване разкрива възрастта, след която започваме постепенно да губим приятели. Социалният кръг се пълни докато навършим 25 години, смятат експе...
Спортният директор на „Левски" Георги Иванов-Гонзо прекратява всякакви контакти с медиите. Това става ясно от клубния сайт, където бе публикувана него...
Ръстът на терористичната заплаха в света е довел до засилване на контактите между САЩ и Русия, включително подобряване на военните и дипломатическите...