Христо Иванов каза за Конституцията и постигането на консенсус
Според него ни предстои много дълъг път
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Според него ни предстои много дълъг път
Министър Бъчварова полага максимални усилия, за да може да отговори на очакванията на полицаите. Знаете какви са бюджетните възможности днес, какви са...
София. Решението за повторното пускане на спрените от 12 януари влакове, доколкото има техническа възможност за това, в дългосрочен план няма да подоб...
София. Преговорният екип на ГЕРБ се срещна днес с представители на България без цензура (ББЦ) в 13 часа, за да продължи консултациите за съставяне на...
Доц. Иво Христов е най-новият член на Гражданския съвет на партия АБВ. Роден е на 5 септември 1966 г. в Киев. Магистър по право и доктор по социология...
Избори между 28.09 и 12.10, всички доволни
Броят на разрешителните ще бъде увеличен
София. „БСП е лявата партия в България. Ръководството на партията отказва да води дебат, но това не значи, че трябва да я напусна. Крайно време е, оба...