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ГЕРБ търси консенсус за МВР

ГЕРБ търси консенсус за МВР

Министър Бъчварова полага максимални усилия, за да може да отговори на очакванията на полицаите. Знаете какви са бюджетните възможности днес, какви са...

12 март | 11:40
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