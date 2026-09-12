Метеора удари и Левски. Голмайсторът се шашна
Дебютант ли? Девет кръга след началото е в ТОП 5
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Дебютант ли? Девет кръга след началото е в ТОП 5
Човекът стоял цяла нощ с вдигнати ръце и викал за помощ
Наложило се да разкопаят с багер, за да го извадят
Визитата е заради одита на клуба
Време е нов етап в кариерата ми, обяви Даниел Кайзер
"Ботев" Пловдив победи с 3:1 "Черно море" в Коматево в мача от 25-ия кръг на А група. Това е трета поредна победа за "канарчетата" над варненци. Двуб...
"Ботев" предприе промени на стадиона в базата си в "Коматево" за дербито с "Локо". Канарчетата разкараха шатрите, които изпълняваха ролята на ВИП до с...
"Ботев" ще се опита да вземе нападателя на "Лудогорец" Жуниор Кишада, разкри "ПловдивДерби". Според изданието шефовете на "канарите" вече са се свърза...
Кукоч пробва да счупи тунела в Коматево след 2:3 от "Ботев" Турският "Алания" иска в редиците си звездата на ЦСКА Тони Силва, научи "Стандарт". Отбор...
ЦСКА може да има нов треньор при провал в Коматево. "Червените" обмислят покана към Любо Пенев, който да сложи край на свободното падане при трета пор...
"Ботев" и "Славия" извъртяха постно 0:0 в приятелска среща в Коматево. 3000 "бултраси" изпълниха трибуните, но останаха разочаровани. Те изтръпнаха на...
Пловдив. Пъпчето на малкия Александър бе хвърлено през уикенда на основния терен на базата на "Ботев" в Коматево, съобщава "Plovdivnews.bg". Мястото н...
Пловдив. "Ботев" даде начало на подобренията на базата си в Коматево. Там те ще играят и домакинските си мачове, след като предстои да бъдат сринати и...
Пловдив. Ръководството на "Ботев" (Пд) взе кардинално решение да събори клубния стадион до седмици. Така ще е по-лесно на строителната фирма да форсир...