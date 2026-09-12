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ВИП рокади в "Коматево"

ВИП рокади в "Коматево"

"Ботев" предприе промени на стадиона в базата си в "Коматево" за дербито с "Локо". Канарчетата разкараха шатрите, които изпълняваха ролята на ВИП до с...

17 февруари | 4:05
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"Ботев" се мести в Коматево

"Ботев" се мести в Коматево

Пловдив. Ръководството на "Ботев" (Пд) взе кардинално решение да събори клубния стадион до седмици. Така ще е по-лесно на строителната фирма да форсир...

28 ноември | 19:25
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