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Четири колежа стават вузове

Четири колежа стават вузове

София. С три нови висши училища и един факултет ще се сдобие държавата, след като просветното министерство стартира процедура по преобразуването на че...

25 юни | 5:20
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