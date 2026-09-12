Кейт и Уилям чупят вековна традиция. Ключово решение за сина им
Семейството прави труден избор
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Семейството прави труден избор
Бизнесът ще си "поръчва" специалисти,участва в писането на програми и планове Първият професионален интегрален колеж ще отвори врати в Бургас още д...
По предложение на Образователното министерство "Колежът по икономика и администрация" в Пловдив ще стане частно Висше училище по сигурност и икономика...
Министър Танев иска фирми да влязат в управлението им Българските колежи, даващи образователната степен "професионален бакалавър", искат да стават ун...
София. С три нови висши училища и един факултет ще се сдобие държавата, след като просветното министерство стартира процедура по преобразуването на че...