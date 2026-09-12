И Кочериново смени модела
Новият кмет благодари в социалната мрежа
Следете всички новини, анализи и коментари за Кочериново. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новият кмет благодари в социалната мрежа
34-годишен мъж е в много тежко състояние, след като автомобилът му се заби в дърво и изгоря
49-годишната Елена се запозапали в сряда в Кочериново
Инцидентът е станал в град Кочериново
Загиналата жена е на 54 години, а дъщеря ѝ - на 16 г.
Жената е станала жертва на челен удар между лека кола и автобус
По обходен маршрут ще се пътува от Автомагистрала "Струма" към Рилския манастир до края на септември, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктур...
Трима жители на Кочериново са задържани в полицейския арест в град Рила за нанасяне на побой, съобщиха от полицията. В събота около 19.40 часа трима м...
Значителна инвестиция в ремонт на селски черкви направи община Кочериново. С пари от собствените приходи в общинския бюджет са ремонтирани православни...
Възстановено е движението на влаковете в участъка между гарите Бобошево и Кочериново, съобщи "Фокус". Това съобщиха от пресцентъра на "Холдинг Българ...
28-годишен мъж е скочил от горящата си къща в град Кочериново рано тази сутрин. Сигналът е подаден към 4 часа от квартал "Левски" на град Кочериново,...
Бобошево/Кочериново. Тази нощ, в 02.05 ч., по-рано от първоначално обявеното, беше възстановено движението на влаковете в междугарието Бобошево-Кочери...
Министърът не пожела да коментира акцията на МВР в Кочериново
Благоевград. 20 криминалисти атакуваха тази сутрин сградата на община Кочериново, съобщи struma.bg. Не се допускат никакви посетители, полицаи са отце...
Три деца на възраст от 11 до 18 години са оцелели
Дама зад волана потроши пешеходка в Сандански