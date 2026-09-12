Кюрдско главоболие обхваща Анкара
На фона на хаоса в северната част на Сирия през последните месеци се появиха няколко теми. Първата е, че Ислямска държава (ИД) е пощадена от интензивн...
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На фона на хаоса в северната част на Сирия през последните месеци се появиха няколко теми. Първата е, че Ислямска държава (ИД) е пощадена от интензивн...
Кюрдските сили изтласкаха "Ислямска държава" от Кобане и поеха пълен контрол на сирийския град, който е разположен до турската граница. Това съобщи Си...
"Ислямска държава"екзекутира 20 кюрди, взриви две коли-бомби Терористи от "Ислямска държава" отново влязоха в сирийския град Кобане и водят ожесточен...
Кюрдски военни части от Ирак заминават за сирийския град Кобане през турска територия, за да подсилят защитата на града срещу джихадистите от Ислямска...
Групировката "Ислямска държава" публикува в интернет нов видеозапис на британския журналист Джон Кантли, когото държат като заложник. Този път Кантли...
Kюрдските сили са осуетили нов опит на бойци от ИСИЛ да отрежат сирийския град Кобане от границата с Турция, преди да пристигнат иракските кюрдски под...
Кобане. Най-малко 800 души са убити в сирийския кюрдски град Кобане от началото на офанзивата на радикалната групировка Ислямска държава (ИД) преди 40...
Дамаск. От септември досега водената от САЩ коалиция е убила 553 души при въздушните нападения срещу „Ислямска държава" в Сирия. По данни на Сирийскат...
Вашингтон. Американските военновъздушни сили пуснаха парашути с оръжия, амуниции и медицински материали за кюрдите в района на размирния сирийски град...
Водената от САЩ коалиция продължи с въздушните удари по позиции на ИД в град Кобане
Кобане. Кюрдските бойци, които се сражават с джихадистите от „Ислямска държава", обявиха, че са си върнали контрола над стратегическо възвишение до си...
Брюксел. Европейската комисия отпуска 3,9 млн. евро за сирийските бежанци в Турция, съобщиха от пресслужбата на Европейската комисия. „Над 180 000 си...
Близо 700 души, повечето от които възрастни хора, са блокирани в центъра на сирийския град Кобане на границата с Турция, разкри специалният пратеник н...
Бойците на Ислямска държава се изтеглят от обсадения град Кобане край турската граница, предаде Ройтерс. Директорът на организацията Сирийски център...