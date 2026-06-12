Представят Клъстер Иновации в ЮЗУ
Клъстер Иновации ще бъде представен утре /четвъртък/ в Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Той съществува от 2013г. по проект „Създа...
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Клъстер Иновации ще бъде представен утре /четвъртък/ в Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград. Той съществува от 2013г. по проект „Създа...