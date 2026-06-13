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Клопо сменя Гуардиола

Клопо сменя Гуардиола

Mъртвило в Мюнхен, въпреки титлата на "Байерн" Юрген Клоп е все по-близо до "Байерн". Легендата на "баварците" Франц Бекенбауер сподели, че си предст...

27 април | 20:00
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