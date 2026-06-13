Клопо се облизва за играч на "Лудогорец"
Двама искат обратно в Разград, шампионите ги режат Трансферният прозорец отвори и моментално започнаха информациите за интересен от страна на големи...
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Двама искат обратно в Разград, шампионите ги режат Трансферният прозорец отвори и моментално започнаха информациите за интересен от страна на големи...
Mъртвило в Мюнхен, въпреки титлата на "Байерн" Юрген Клоп е все по-близо до "Байерн". Легендата на "баварците" Франц Бекенбауер сподели, че си предст...
Вече не съм подходящ за този клуб, обяви Юрген Германия е в шок! Една ера свърши неочаквано. С болка и тъга. Вместо с фанфари и овации, Юрген Клоп об...