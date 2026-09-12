Легендарен хит от 1976 г. още се върти по радиата и днес
„Crazy on You“ не стига до върха на Billboard Hot 100, но се превръща в радио химн
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„Crazy on You“ не стига до върха на Billboard Hot 100, но се превръща в радио химн
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
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"Лисиците" смазаха с 3:0 "топчиите"
Тимът спечели с 3:0 срещу Верея
"Старата госпожа" вече има 24 победи от 21 мача
Хановер продължава да затъва след 0:3 у дома
Величeствената тетралогия на Вагнер "Пръстенът на нибелунга" отново се качва на софийска сцена. Постижението на националната ни опера, което вече три...
Италия оживя в сърцето на Благоевград благодарение на Камерна опера, която направи красив и изтънчен великденски концерт на Велики вторник. Залата на...
Община Благоевград и Камерна ще поздравят жените на Благоевград с празничен концерт. Той ще се проведе в петък, 25 март, от 12:00 часа във фоайето на...
Класика, джаз и народна музика изпълват зала „България" за националния празник 3-и март. През целия ден тогава ще се проведе събитие под надслов „Обич...
ЦСКА победи с класически резултат 3:0 отбора на "Германея" (Сепарева баня) в двубой от 12-ия кръг на Югозападната "В" група. Мачът започна в 16:00 ча...
Студенти по славистика от университетите в Атина, Варшава, Виена, Киев, Санкт Петербург, Страсбург и Хайделберг представиха свои преводи на класически...
Фестивалът за класическа музика и оперно изкуство „Банско Опера Фест" стартира в четвъртък вечерта в курорта за шеста поредна година. Събитието ще про...