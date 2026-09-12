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Класика огласи Пирин

Класика огласи Пирин

Фестивалът за класическа музика и оперно изкуство „Банско Опера Фест" стартира в четвъртък вечерта в курорта за шеста поредна година. Събитието ще про...

28 август | 8:40
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