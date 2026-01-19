Наглост! Какво направиха алчните фризьорки

Фризьорски салон в Бургас влезе в полезрението на НАП с чутовно увеличение на услугата „боядисване на коса“. Процедурата е поскъпнала с 291%. За драстичния случай данъчните не са получили адекватно обяснение. Законът ясно дефинира допустимите икономически фактори да повишение на цените.

"Те са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото - това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива",

изброи Анна Митова, директор Комуникации в НАП в студиото на „Здравей, България“.

Според контролния орган, лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не може автоматично да оправдаят скок на цените.

"Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание", каза Митова.

От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си.

"Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена", заяви Митова. Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции.

Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер - около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение.

При продължаващо некоректно поведение на ход е и Комисията за защита на потребителите. "Тя може да издаде предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите може да стигнат до 102 хиляди евро", уточни директорът "Комуникации" в НАП.

