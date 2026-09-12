Турция отдава почит на Кемал Ататюрк
На този ден през 1938 г. на 57-годишна възраст умира основателят на турската република
Следете всички новини, анализи и коментари за Кемал Ататюрк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На този ден през 1938 г. на 57-годишна възраст умира основателят на турската република
В Бургас се провежда голям българо-турси бизнес форум
В кадъра на снимката е и учителят на Ататюрк, който му е дал името Кемал
Днес имаме власт, дошла с реваншизъм, заяви лидерът на ДПС
Бомбените атаки са почти ежедневие в Турция. При подобен инцидент в Диарбекир (на снимката) миналата седмица загинаха най-малко трима души, а 45 бяха...