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Кмет изпрати 4 хил. картички

Кмет изпрати 4 хил. картички

4 хиляди картички разпрати до съгражданите си кметът на община Балчик Николай Ангелов в навечерието на Коледа. За поредна година градоначалникът лично...

23 декември | 12:56
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