Кейт смая поданиците с голям жест
Принцесата на Уелс изрази благодарностите си към народа
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Принцесата на Уелс изрази благодарностите си към народа
Ето кого уважи за ЧНГ руският лидер
Средствата от продажбата ще бъдат дарени на хосписа Норфолк в Кингс Лин
България е първата държава в света, която на национално ниво стана част от програмата на Джеф Безос
Броят на получените картички показвал, че семейството е уважавано и на почит
След миналогодишния успех на ателието „Имаш поща“ и тази година Българска фондация "Биоразнообразие" кани малки и големи ентусиасти в пространството „...
„Послание за нея“ - така се нарича изложбата в градския музей в Тервел, в която са подредени вековни картички с послание към жената
470 малки художници от 50 български градове и села са автори на коледните рисунки
Най – оригиналните картички ще бъдат отпечатани и изпратени като коледно пожелание до партньори на общината и дипломатически мисии.
Картичките са изпратени персонално до президента Румен Радев, министри, конституционни съдии, евродепутата Ангел Джамбазки, Старозагорския митрополит...
4 хиляди картички разпрати до съгражданите си кметът на община Балчик Николай Ангелов в навечерието на Коледа. За поредна година градоначалникът лично...
Малки и по-големи деца рисуваха коледни картички, които ще се продават благотворително на коледния базар, които община Сандански организира на 22 деке...
Банско. Деца сами ще творят коледни картички в курорта Банско. Общината кани всички желаещи хлапета от всички населени места в региона да се включат в...
Благоевград. «Картичка за Мишо» е поредната инициатива, която община Благоевград организира за събиране на средства за лечението на ученика от Национа...
Кърджали. 600 пожелания за обич получиха кърджалийци от младите хора от ОДК. Това е част от тяхната акция по повод 14 февруари – Деня на любовта и вин...
Благоевград. Уникални 100-годишни коледни картички представи Регионален исторически музей – Благоевград в празнична изложба. Експозицията се организир...
София. „Мамо, виж как помагам на Дани да проходи", възторжено обяви Кристина Савова, докато внимателно изрязваше цветни хартиени елхички за коледна ук...
Благоевград. Работилницата на Дядо Коледа в симитлийското село Долно Осеново приюти десетки деца от селището. С много любов и въображение малчуганите...
С парите първокласници ще помогнат на изоставени деца
Деца рисуват честитки за министрите, кметът им ги праща