Нова драма под върха заради който Каролев е в кома
Жена пострада, БЧК излезе с предупреждение към туристите
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Жена пострада, БЧК излезе с предупреждение към туристите
Той продължава да е в реанимацията
Младият новозеландец живеел с жена от Банско
Стабилно, но без особена промяна
Битката за живота на икономиста продължава
Състоянието му остава без промяна
Не се предвиждат специални изявления
все пак състоянието му е стабилно
Икономистът е бил открит на място, където няма сигнал
Подписаната вчера концесия няма да доведе до повишаване на летищните такси
Не може да има дебат с еколози, които наричат Стефка, Бербатов и Любо Ганев "елитни проститутки" Владимир Каролев, съветник на икономическия министър...
„Държавата ще фалира, ако новият дълг не се гласува", каза икономистът Владимир Каролев по Нова ТВ. Според него новият заем в размер на 16 млрд. лева...
София. "Социалната политика на второто правителство на Бойко Борисов е скандална", заяви депутатът от БСП Георги Кадиев в ефира на бТВ. Той обаче похв...
София. "Това, което се случи тази седмица, е, че за съжаление един видим ефект – евентуално намаление на дефицита в НОИ, взе връх над много невидими д...
След предаването възникна тежък спор, довел до сблъсък между президента на КНСБ и Владимир Каролев София. „Голяма част от ромското население никога н...
София. "Ако в рамките на 6 месеца не виждам резултат, ще напусна". Това заяви Владимир Каролев, съветник на министъра на икономиката Божидар Лукарски,...
Икономистът ги снимал да секат незаконно дърва