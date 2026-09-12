Невероятно! Вижте златната карета на крал Чарлз (ВИДЕО)
Превозното средство е дълго 7 метра, високо е 3,6 метра и тежи четири тона
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Превозното средство е дълго 7 метра, високо е 3,6 метра и тежи четири тона
Броят на гнезденето и размножаването се е увеличил през 2020 г
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София. Истински фурор за столичани и гости на града предизвика шествието на каляската на цар Фердинанд по централните улици. Царската карета, подарена...