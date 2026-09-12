Това е краят! Каракачанов потресе с разкритие за "Петрохан"
Щом го казвам, значи го знам!
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Щом го казвам, значи го знам!
Защо е ескалирал конфликтът точно сега
Иска тези спешни мерки в столицата и страната
Какво заяви още той
Всеки ден някакви Кировци и Христовци се упражняват върху България, заяви почетният председател на ВМРО
Неговото мнение е, че Зеленски е от старото поколение политици
Въпросният господин, както дойде, така и ще си отиде от България, заяви почетният председател на ВМРО
България няма интерес РСМ, която води антибългарска политика, да става член на ЕС
Ръководството на партията се оттегля след загубата на изборите
Трябва да е ясно дори за скопските манипулатори чий е войводата, посочват от ВМРО
Нужно е да се направи разяснителна кампания, казва лидерът на ВМРО
"Трябват и реални мерки за борба срещу спекулата".
Нямаше грам желание за диалог и национална консолидация.
Нието една от приказките му не отговаря на истината
Това е мнението на Красимир Каракачанов
Стотинката е била цепена на две, за да могат средствата да стигнат за максимум неща
Ако политици са били подслушвани от службите ние сме последните, на които щеше да бъде казано, каза лидерът на ВМРО
Отправи предупреждение към президента
Така бившият вицепремиер оцени работата на краткия парламент
Лидерът на ВМРО с емоционален пост за отпадането на воеводите от парламента