Как да изберем подходящ адвокат
Правото продължава да бъде една от най-търсените специалности във висшите учебни заведения у нас. Съвсем очаквано е това да доведе до сериозен ръст на...
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Правото продължава да бъде една от най-търсените специалности във висшите учебни заведения у нас. Съвсем очаквано е това да доведе до сериозен ръст на...
Кантората успешно защити свободата на словото и свободата на медиите в България
Той е минал серия тестове и обучения
Къщата в Букурещ е 63% държавна и 37% частна собственост, но е занемарена
Заради липсата на подобаващата документация и съмнение в пристрастност, прокуратурата бе обвинена в редица медии и от множество юристи, че злоупотребя...
Ross ще се заеме с делата за фирми в несъстоятелност Първият робот адвокат в света вече е факт. Той е базиран на когнитивния компютър Watson на IBM....
Монтана. Искра Фидосова се връща в Монтана и отново отваря нотариалната си кантора. Това съобщи депутатът от ГЕРБ Златко Тодоров. Г-жа Фидосова продъ...