Филип Станев проговори за кандидат-кметовете на ИТН
Партия е амбицирана да постигне максимално добър резултат
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Партия е амбицирана да постигне максимално добър резултат
Тъмни са дори най-реномираните части на София
Тя прие предизвикателството на майки с малки деца да се разходи с бебешка количка по разбитите тротоари
Срещата Й с кмета на Гюргево постави нови цели
Офицерът от резерва, капитан III ранг Стоян Петров, издигна за кмет на община Казанлък БСП
Ексобластният управител Момчил Младенов е кандидатът за градоначалник на левицата
За кандидат-кмет на БСП делегатите са утвърдили пpoф. Ивaн Bъpляĸoв
Варна. „Мозъчен тръст", който да генерира идеи за развитието на Варна създава независимият кандидат–кмет доц. д-р Христо Бозов. Попълнението ще дойде...