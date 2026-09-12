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Камикадзе окървави Нигерия

Камикадзе окървави Нигерия

Шестима души са загинали при самоубийствена атака срещу джамия в североизточния нигерийски град Дамбоа, предава AFP, като се позовава на данни от арми...

08 юли | 16:00
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