Децата, принуждавани да стават камикадзета
Руслан Трад Когато преди две години посетих един от бежанските лагери в Ербил, Иракски Кюрдистан, ми направи впечатление нещо особено - масово се виж...
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Руслан Трад Когато преди две години посетих един от бежанските лагери в Ербил, Иракски Кюрдистан, ми направи впечатление нещо особено - масово се виж...
Шестима души са загинали при самоубийствена атака срещу джамия в североизточния нигерийски град Дамбоа, предава AFP, като се позовава на данни от арми...
До дни Ненчев издава заповед за старта на тренировките Законът срещу тероризма вероятно ще бъде приет от депутатите до месец. Проектът бе обсъден вче...
Атентаторите, отговорни за атаката в районното полицейско управление в Новоселское, в района на Ставропол, са мъртви. Антитерористичната операция в ра...
Екстремистката групировка „Джамаат ул Ахрар", част от движението на пакистанските талибани, пое отговорност за самоубийствения атентат в Пакистан снощ...
Извършителите на атентатите на летището в Брюксел са белгийските граждани Халед и Ибрахим ел Баркауи, съобщава белгийската телевизия RTBF, цитирайки п...
Две камикадзета окървавиха Брюксел И Брюксел падна жертва на терора. Две камикадзета потопиха в кръв сърцето на Европа. 34 души бяха убити на място,...
Камикадзе се взриви пред храм, засилват охраната в цял Египет Силите за сигурност предотвратиха атака срещу важен туристически обект в южния египетск...
Жителите на Сливен могат да си хвърлят шапките от радост, че са се разминали със смъртоносна заплаха. През 2011 г. компанията "Алгънс" ЕООД планираше...
Дамаск обещава силен отпор и се кълне в победата, защото е "на страната на правото и доброто"