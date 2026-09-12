Стотици изпратиха Камен Костадинов (СНИМКИ)
Храмът "Св. София" бе тесен за опечалените
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Храмът "Св. София" бе тесен за опечалените
Камен бе човек с голямо сърце, за когото ДПС бе живот, мисия и кауза, каза лидерът на Движението
Загубихме влиятелен политик
Камен Костадинов бе дългогодишен член на Централното оперативно бюро на Движението
В него винаги се маркира бъдещето на страната и региона
Критиките към ДПС са заради неуспели амбиции. Това заяви в сутрешния блок на Нова тв заместник-председателят на парламентарната група на Движението Ка...
В зависимост от резултатите от вота ДПС може да участва и в управлението и да бъде "много качествена опозиция". Това заяви пред БНТ Камен Костадинов,...
Петър Чобанов е професионалист, който никога не е имал партийна принадлежност. Това заяви Камен Костадинов от ДПС пред Нова тв по адрес на бившия фина...
Днес парламентарната транспортна комисия ще гласува отлагането
София. Ако президентът Росен Плевнелиев счита, че народните представители трябва да подадат оставка, защото няколко хиляди души им я искат, нека бъде...
Издигат Алиосман Имамов за зам.-шеф на НС
София. "ДПС няма как да зависи от Атака. Кворумът може да бъде осигуряван и от депутатите от ГЕРБ, ако те имат претенция да са парламентарна опозиция...
Решенията на БФС са законни, сподели депутатът Камен Костадинов, член на Изпълкома на БФС. "Становището на съда не се коментира, а се изпълнява, особ...
София. "В ДПС не е имало противоречия относно избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС", съобщи Камен Костадинов, зам.-председателят на парламе...
София. "Може би трябваше да настояваме за дебат в парламента при гласуването за Делян Пеевски, той имаше своя концепция и можехме да настояваме да я и...
Петър Ангелов ще се откаже от имунитетата си в понеделник
София. Очевидно е, че не е реално това, което казва Бойко Борисов за коалиция между Атака, ДПС и БСП. Заявили сме, че ще подкрепим Орешарски и счита...
Враца. „В продължение на няколко седмици провеждам срещи в региона и това, което виждам и разбирам е, че без целенасочена дългосрочна държавна политик...
Враца. В галерията на историческия музей ДПС стартира кампанията си във Враца. Водачът на листата Камен Костадинов даде прием с баклавички, сладки и х...