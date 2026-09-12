Всичко за Камен Костадинов

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Решенията на БФС са законни

Решенията на БФС са законни

Решенията на БФС са законни, сподели депутатът Камен Костадинов, член на Изпълкома на БФС. "Становището на съда не се коментира, а се изпълнява, особ...

14 юли | 17:45
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