Операта в Стара Загора отново събира млади тенори
Гласът на Камен тръгва на 20 август
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Гласът на Камен тръгва на 20 август
Прочутият тенор трябваше да излезе на сцената в Пловдив през април
Инициативата се ражда след смъртта на обичания тенор Камен Чанев
Погребаха световноизвестния певец-тенорът Камен Чанев.
Загубата ни е огромна, не само България, целият свят се прощава със своя любим тенор, каза шефът на операта
Чанев, който си отиде от коронавирус, ще бъде погребан на 28 ноември
Световноизвестният тенор си отиде на 56 години
Пловдивската публика ще изпрати 2014 с празничен гала концерт на българския тенор със световна слава – Камен Чанев. Изпълнителят, който през декември...