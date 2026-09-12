Съд в Гърция наложи спорна забрана и развълнува цялата държава
Според жители на селото ударите на камбаната нарушават домашното им спокойствие
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Според жители на селото ударите на камбаната нарушават домашното им спокойствие
Откритие променя представата ни за живота и култовете на траките в Родопите
Откриха я Мустафа Карадайъ и председателят на световната организация Хакима ел Хаите
Направена е първа стъпка към избори, каза социологът
Тя се руши, камбаната няма да бие на 3 март
"Ако кръстът е своеобразен израз на очите на църквата, тя има нужда и от глас, аргументира идеята Пламен Курумилев, секретар на община Твърдица
Въпрос на време е да видим и първите маскирани шпицкоманди Зверското насилване на над 600 германски жени навръх Нова година пред катедралата в Кьолн...
Сигнал за липсваща 150 килограмова месингова камбана от камбанарията на църквата в село Златосел е получен в Районно управление "Полиция"-Раковски. То...
Историята на порта изплува пред круизните туристи Излетите в Москва камбани за храм-паметника „Св.Александър Невски" са пристигнали на новото пристан...
Лидерът на ДПС Лютви Местан излезе със специална декларация от парламентарната трибуна по повод на събитията през юли 1995 г., когато под ръководство...
Враца. Мътнишкият манастир „Свети Никола", който се намира на 16 километра от Враца в девствена котловина под връх Касин, е разбит и ограбен в дните н...
Велико Търново. Монтират огромна камбана на входа на крепостта Царевец, която ще напомня за внушителната презентация, с която Велико Търново впечатли...
Сандански. Служители на полицията в Сандански издирват крадец на църковна камбана. 59-годишен мъж от с. Поленица съобщил, че за времето от 13 до 24 ап...