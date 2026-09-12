Тайната на калта в Поморие. Лекува, но може да е опасна
Ето как солта прави града богат в древността
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Ето как солта прави града богат в древността
Николинка се върнала за малко в Италия, имала повод да празнува
Инцидентът в Смолян е станал малко преди полунощ на 11 срещу 12 януари.
Поройните дъждове нанесоха щети на пътища и населени места
Международен екип учени изследва движението на калта в марсианската камера
Институциите не издават разрешение за строежа на новото депо, каза Любомир Спасов
Лечебната й сила е по-мощна от тази в Мъртво море Поморийското солено езеро, прочуто в цял свят с лечебната кал, е безценното съкровище на морския гр...
Курортът Банско е готов за старта на зимния сезон на 12 декември. В града под Тодорка няма да има кал и строителни работи, за да се осигури комфортен...
На всеки се е случвало колата му да заседне в кал или пясък. Особено на хората, които обичат да пътуват към далечни или пък откъснати от света дестина...
Враца. Тази нощ нивото на река Скът е спаднало с 20 сантиметра и след себе си водата е оставила тонове кал в Мизия. Това съобщи комисар Иван Кирилов,...
Бежанците без статут от Харманли са готови да ринат кал и под охрана
Добрич. Над 15 ще са необитаемите къщи, като 6-7 сгради са напълно рухнали, каза зам.-кметът арх. Пламен Ганчев и добави, че още поне толкова се държа...
Шумен. Свлачище е предизвикало скъсване на стария етернитов водопровод, който захранва с питейна вода улица „Круша планина" в Шумен, съобщи БНР. Таз...
София. Гадини са причината ЦСКА да тренира в кални ниви, разкриха от лагера в Гърция. Неизвестни все още паразити нападнали тревното покритие на иначе...