Ето я първата столица, която ще остане без вода
В началото на лятото имаше съобщения, че в страната липсва качествена вода от кладенци
Следете всички новини, анализи и коментари за Кабул. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В началото на лятото имаше съобщения, че в страната липсва качествена вода от кладенци
„Ислямска държава” пое отговорност за нападението
Експлозията е станала в района на дипломатическата мисия
Бомбата е била поставена до джамията Идгах в Кабул
Ударът е бил успешен, за да „премахне непосредствената заплаха” за летището в Кабул
Нападението стана по-рано в понеделник по време на евакуация на дипломатическия персонал и на войници на САЩ от Афганистан
Имало е ракетен удар по жилищна сграда близо до летището
Ситуацията продължава да бъде екстремално опасна, заяви американският президент
"Всички знаем, че не трябва да сваляме бдителността си, заяви френският президент
Те се опитали да напуснат страната след идването на власт на талибаните
Разположиха допълнителни бойци в района
Цивилни жертви няма
Близо 200 души са ранени в резултат на терористичната атака
Броят на загиналите при два взрива на летището в Кабул се увеличи на над 90
Напрежението в района расте
Има поне 13 загинали
По информация на Бундесвера жертвата е член на афганистанските сили за сигурност
Те напуснаха Афганистан на борда на румънски военен самолет
Летището в Кабул продължава да бъде окупирано от хиляди афганистанци и чужденци
МВнР е в постоянен контакт със сънародниците ни