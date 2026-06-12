Отлагат с 10 дни решението за Банско
Кметове на протест със стотици за втора кабинка Решението за втори кабинков лифт и разширяване на ски зоната в Банско се отлага. Междуведомствената р...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кабинков Лифт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кметове на протест със стотици за втора кабинка Решението за втори кабинков лифт и разширяване на ски зоната в Банско се отлага. Междуведомствената р...
Банско. Делегация от община Банско, водена от кмета Георги Икономов, ще се срещне с най-влиятелните политически фигури в четвъртък. Предвидени са рабо...
Инвестициите ще останат за нашите деца, така те ще може да работят тук, а не да емигрират Липсата на втори кабинков лифт е най-големия ни проблем, ка...