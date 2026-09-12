Една доза от J&J е 90% ефективна срещу Делта варианта
Еднодозовата коронавирусна ваксина, произведена от "Джонсън и Джонсън" (Johnson & Johnson), е 90% ефективна
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Еднодозовата коронавирусна ваксина, произведена от "Джонсън и Джонсън" (Johnson & Johnson), е 90% ефективна
Хората ще могат да се ваксинират в шест метростанции, запазени за тази пилотна програма
Нежелани реакции при над 26 души в САЩ, припадат
В Европейската комисия не очакват първите доставки на Johnson & Johnson преди началото на април
Тя е еднодозова ваксина
Американец осъди прочутата компания Johnson & Johnson за 8 милиарда долара.
Johnson & Johnson бе осъдена от американския съд да плати 55 млн. долара обезщетение на жена, която твърди, че талк пудрата и е причинила рак на яйчни...