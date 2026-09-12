Уникални минерални извори в Града на водениците
Градът е бил важен център в миналото
Следете всички новини, анализи и коментари за Извори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Градът е бил важен център в миналото
В България има 220 находища на минерални води, които дават 4900 литра в секунда (423 369 куб. м на денонощие). България е на второ място в Европа по б...
Алианите палят свещи и вярват в силата на числото 7 Българи, турци и роми се събират на Хидерлез в Родопите Всяка година в нощта срещу 6 май (Гергьо...
Отец Стефан благославя новия покрит басейн
Минералните ни води да станат част от бранда България Ударна реклама по света на българските минерални извори започва държавата. Инициативата е на ми...
София. Десетима инвеститори, които са вложили парите си в добив на минерална вода, са се оттеглили от пазара. Така концесиите върху изворите са намале...