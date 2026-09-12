Напрежение! Путин свика извънредна среща
Той обяви главната задача на министерството на отбраната
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Той обяви главната задача на министерството на отбраната
Лидерите на страните-членки на ЕС се събират на двудневна среща на върха, която ще бъде доминирана от темата за Brexit. За първи път след съдбоносния...
Премиерът Бойко Борисов ще участва в европейски съвет във вторник и сряда в Брюксел, посветен основно за изхода от референдума във Великобритания. Съв...
ГЕРБ като партия винаги е била гарант за това всечи български гражданин да бъде чут. Това каза премиерът Бойко Борисов след срещата с партиите, формир...
Министрите на вътрешните работи и на правосъдието на страните членки на ЕС ще се съберат на извънредна среща заради вчерашните терористични атаки в Бр...
Идва вълна от 10 млн. бежанци Създаването час по-скоро на хуманитарна зона за сигурност на територията на Сирия предлага премиерът Бойко Борисов. Той...
"Започна срещата на върха на ЕНП в Брюксел. На нея, а и по-късно на извънредния Европейски съвет във връзка с бежанската криза, ще защитавам позицията...