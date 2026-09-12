Изстреляха първия български спътник
„Балкан-1“ ще предава данни за програмата „Коперник“ на Европейския съюз
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„Балкан-1“ ще предава данни за програмата „Коперник“ на Европейския съюз
Безпилотните летателни апарати Шахед-131/136 са били изстреляни от нос Чауда
SpaceX започна новата година на 3 януари с изстрелване на Falcon 9 на повече от 110 малки спътника
Това е 18-ото ракетно изпитание на КНДР от началото на годината
Сеул определи пусковете като "тежка провокация"
Cтapтиpaнeтo бeшe пpивeтcтвaнo c aплoдиcмeнти в ĸoнтpoлнaтa зaлa нa ЅрасеХ.
Причината е в лошото време
Имаше три неудпешни опита преди това
Бъдeщият caтeлит нa ВаlkаnЅаt ce paзличaвa oт тoзи нa ВulgаrіаЅаt
Астронавтите чакат под карантина
Ракета-носител "Союз" с три космически апарата беше изстреляна успешно от новия руски космодрум Восточний. Президентът на страната Владимир Путин прис...
Първото изстрелване на ракета от новия руски космодрум "Восточный" ("Източен") се отлага, съобщи от мястото на събитието кореспондент на РИА Новости....
Северна Корея извърши неуспешно изстрелване на ракета. До момента типът на ракета не се знае, но се смята, че това е неизстрелван досега вид на балис...
Полетът на ракетата носител "Ариана 5" продължава по-малко от час и извежда два сателита в орбита
Пхенян. Шестнадесет ракети с малък обсег са били изстреляни от източното крайбрежие на Северна Корея. Това предаде ИТАР-ТАСС, позовавайки се на информ...