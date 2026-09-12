Ето колко хиляди изтърва Гришо за една точка
Турнирът в Мадрид остана без най-добрите играчи
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Турнирът в Мадрид остана без най-добрите играчи
Сигнал за екокатастрофа
Изпускат и два големи язовира
Водите на язовира край старозагорското с. Малка Верея ще бъдат изпуснати по време на тренировка и учение утре
Язовирът е много опасен, тъй като е на високо място, а селото е под него
Водещият немски специалист д-р Анет Гаурудер-Бурместер ще преглежда в столицата В масовите представи проблеми неволно изпускане на урина имат най-веч...
Изпускат язовир "Цанков камък" и Аламовци" край Златоград. Водните количества се освобождават превантивно, но във всички водоеми има достатъчно свобод...
Язовир Виноградец е пълен на 100% и прелива през преливника си. Водата от него се отвежда в близко дере, няма опасност близките пощи до него да бъдат...
Хасково. Аварийно източване на язовира в свиленградското село Левка се наложи във вторник заради опасността водоема да напакости на селото. От общинск...
Сливен. От неделя сутринта е спряно изпускането на язовир Жребчево. Това съобщи пред "Стандарт" Коста Каранашев, управител на Напоителни системи Сливе...
Стара Загора. От обяд днес количеството на изпусканата през изпускателите на яз. „Копринка" вода е намалено от 120 на 100 куб. м/сек. Това съобщиха от...
Кърджали. В 12 часа днес, по преценка на експертите от „Язовири и каскади", е започнало контролирано изпускане на яз."Кърджали", съобщиха от областна...
Кърджали. „Язовири и каскади" контролират притока на вода в язовир „Кърджали" и по преценка на специалистите ще се реши дали се налага изпускане на х...
Варна. Три язовира във Варненска област се изпускат от вчера контролирано, за да се осигури свободен обем в тях. Това съобщи Доротея Василева, старши...
Стара Загора. Продължава контролираното изпускане на един от най-големите язовири у нас - „Копринка", поради обилните валежи в дните около Великден. Т...