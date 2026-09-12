И най-модерният климатик ще харчи повече, ако не го ползваме правилно
Редовното почистване на филтрите не е просто въпрос на хигиена
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Редовното почистване на филтрите не е просто въпрос на хигиена
Преминаването по него дори пеша е опасно
Как живеят хората в най-отдалеченото селище?
Байдън благодари на всички за добрите пожелания и обяви, че ще остане в изолация
Ето какво отпада
Маратонецът Красимир Георгиев две седмици в изолация пред очите на всички
Черна прогноза за изборите направи политологът Стойчо Стойчев
Шест месеца след избухването на войната, нещата са вече очертани
Президентът на САЩ взе важно решение
Съоснователят на Microsoft е активен поддръжник на мерките за смекчаване на последиците от пандемията
Това каза пред БНР проф. Илко Гетов
Заради случаи на коронавирус в неговото обкръжение.
Това се налага след контакт с вирусоносител
Повишена заболеваемост през последните седмици
Репортерите отново нямат достъп до депутатите
В резултат на пандемията, локдауните и социалната изолация много семейства в Германия са решили да се разделят
Култовият актьор почти цяла година не е напускал дома си
Приравни се на баща си, избраха го за генерален секретар на управляващата Корейска трудова партия
Идеята е на кинофестивала в Гьотеборг
Само един човек от всяко домакинство може да излиза