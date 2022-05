Какво сполетя Бил Гейтс

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс заяви, че е дал положителен резултат при тест за COVID-19 и има леки симптоми, предаде Асошиейтед прес. В Туитър милиардерът заяви, че ще се изолира, докато не се почувства отново здрав.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.