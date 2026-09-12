Хранително-вкусови изложения се откриват в София
"Месомания" ще отпразнува 30-годишнината си
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"Месомания" ще отпразнува 30-годишнината си
Млечните и месните ни продукти са визитката на страната ни, каза зам.министър Тодор Джиков
Кулинарията, храната и виното са неразделна част от туризма
Самофинансиране в размер на 20% за участие на фирми на изложения, панаири и търговски мисии в чужбина, въвежда Изпълнителната агенция за насърчаване н...
Пловдив. Международното изложение Винария 2014 ще се проведе от 2 до 5 април в Международен панаир Пловдив, който организира проявата в партньорство...
Варна. 60 на сто от фирмите –участнички в изложения зад граница имат сключени сделки с чужди партньори, съобщи във Варна д-р Лана Мумджиева от ИА за н...
Показаха първите български филета от щастливи прасета
Велико Търново. Чевермета с крехко агнешко месо ще се завъртят за втори път на ливадите край Петропавловския манастир за 24 май. Тридневният събор на...