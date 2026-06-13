Ковид отстъпва. Излекуваните повече от заразените
Ето новата статистика
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Ето новата статистика
26 са починали през последните 24 часа
За изминалото денонощие са направени 13 164 теста
Намаляват и тежките случаи в интензивни отделения
През последните 24 часа у нас са поставени нови 37 759 дози ваксини
116 загубиха битката с коронавируса
Излекувани разказват невероятни истории
В болница са настанени 10 152 души, а в интензивно отделение са 747
Излекуваните за последните 24 часа са 1228
Положителни са се оказали 9,05% от пробите
Починалите в България от Covid-19 са 35
97 души са станали жертва на опасния вирус през последните 24 часа
Ваксинираните вече минаха 41 000
Починалите за последните 24 часа в България от коронавирус са 20
Двойно повече излекувани
Починалите за последните 24 часа са 28, а ваксинираните 3795
36 души загубиха битката със смъртоносната зараза
Излекуваните са 2822, а починалите 60
За последното денонощие са излекувани 180 души
566 са новите случаи на Ковид-19