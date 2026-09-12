СИК-овете лидери по нарушения
Над 18% са нарушенията свързани с контролиран вот
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Над 18% са нарушенията свързани с контролиран вот
Рим. В 563 града в Италия днес и утре се провеждат избори за местна власт. Повече от 7 млн. души с право на глас може да участват в избора за кметове...
София. Наблюдателите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) не видяха истинските нарушения на парламентарните избори у нас,...
София. "Кабинетът Орешарски ще бъде гласуван във вторник", потвърди Атанас Мерджанов от БСП в студиото на „На светло с Люба Кулезич" по Нова ТВ. Мер...
Страсбург. "В България има двойни стандарти на европейските социалисти", каза Жозеф Дол, председател на групата на ЕНП в Европейския парламент, в к...