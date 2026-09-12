Пуснаха на тезгяха легендарната царска изба! Смайваща цена
Голяма родна банка я продава
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Голяма родна банка я продава
Призът отиде при Катаржина естейт
Цената се вдига с тази екстра
"Това е виното! То блести като диамант!", категорично бе журито на Decanter World Wine Awards "Братя Минкови" стана единствената българска изба, коят...
Играта на "Ботев" се загуби в последно време, но това не плаши спонсорите на тима. Напротив, според "Пловдивдерби" те ще се увеличат с още един. Този...
Два милиона лева ще бъдат отпуснати от държавния бюджет за ремонт на винарската изба в резиденция "Евксиноград" край Варна. Резиденцията се стопанисва...
Котка успя да изпие три бутилки вино след като станала пленник в случайно заключена изба, пише безплатният британски в. "Метро". По време на своите н...
България е в топ 20 на световните производители на гроздови еликсири
Добрич. Досъдебно производство е образувано от полицаи в Първо управление в Добрич по жалба на 73-годишен пенсионер от града, съобщиха от полицията....
Благоевград. На голф почивка в най-големия хотелски комплекс на Балканите - Порто Карас в Гърция, ще се наслади семейство Цветелина и Ян Шкварил. Два...
Забраняват на избите да добавят вода и захар в гроздовите напитки
60 изби от 10 балкански държави представят над 500 винени еликсира по време на Балканския винен конкурс и фестивал (BIWC), който започна вчера в Гранд...