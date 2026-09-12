Министър по петите на Иво Аръков. Примката се затяга
Министерство на културата проверява актьора
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Министерство на културата проверява актьора
Не стана ясно обаче точно какво ще е името
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Каква е причината?
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