МВР издирва 81-годишен столичанин
София. Шесто РУП в столицата издирва 81-годишния Иван Петров. Той е в неизвестност от 25-и март. От МВР уточняват, че за последно е забелязан в район...
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София. Шесто РУП в столицата издирва 81-годишния Иван Петров. Той е в неизвестност от 25-и март. От МВР уточняват, че за последно е забелязан в район...
Илия Илиев, лидер на ДРОМ - Г-н Илиев, защо поискахте средствата от ЕС за интеграция на ромите да бъдат пренасочени към други области?- Защото голяма...
Пловдив. Национален митинг-протест на 9 ноември 2013 г. от 13.00 ч. пред Министерството на правосъдието организират служителите от затворите в страна...
Фидосова и Цветанов мачкали хората по региони
София. "МВР и данъчните се използват за рекет", каза в студиото на ТВ 7 бившият депутат от ГЕРБ Емил Димитров. Той гостува заедно с колегата си Иван П...