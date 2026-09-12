Иван Кръстев описа новия свят и разкри трагедията за България
Появява се прозрачен човек срещу непрозрачно управление. Това ще промени фундаментално начина, по който мислим за държавата и политикат
Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Кръстев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Появява се прозрачен човек срещу непрозрачно управление. Това ще промени фундаментално начина, по който мислим за държавата и политикат
Светът такъв, какъвто го познаваме, избледнява
Не демокрация, а фрагментирана поляризация
Лидерката на БСП се възмути, че от един месеце вече се разиграва политически театър
Иван Кръстев, "Ню Йорк Таймс" Дали президентът на Русия Владимир Путин е този, който ще избере следващия американски президент? Не мисля така. Но чет...
През отиващата си година поредица от тежки сътресения катапултира Балканите в самия център на голямата политика. Страните от региона се оказаха с ключ...
Държавата брои пари за работещи младежи през ваканцията
Съученикът на старозагорския кмет Иван Кръстев ще отговаря за европарите