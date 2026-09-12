Всичко за Иван Евстатиев

Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Евстатиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Правосъдие Моят град Крими
Оставиха Евстатиев в ареста

Оставиха Евстатиев в ареста

Районният съд в Панагюрище остави Иван Евстатиев за постоянно в ареста. От обвинението не уважиха искането му да бъде освободен заради влошеното му зд...

12 февруари | 19:19
0 коментара
7701