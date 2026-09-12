Гледат делото срещу Иван Евстатиев
Районният съд в Пловдив ще гледа делото срещу бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев. Той е обвинен в изнасилването на 16-годишно момиче, което е била...
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Районният съд в Пловдив ще гледа делото срещу бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев. Той е обвинен в изнасилването на 16-годишно момиче, което е била...
Иван Евстатиев отива на съд за секса с 16-годишната Ирена. Пазарджишката прокуратура внесе обвинителен акт в Районния съд в Панагюрище срещу 58-годишн...
Прокуратурата в Пазарджик повдигна две обвинения срещу Иван Евстатиев - за опиване на непълнолетна и за изнасилване. Това съобщи Нова тв и уточни, че...
Делото срещу бившия кмет на Стрелча влиза в съда, съобщава Нова телевизия. Иван Евстатиев ще бъде съден по две обвинения - за опиване на непълнолетна...
Бившият кмет удрял глава в стената, за да отнеме живота си Спор правил ли е опит да се самоубие в затвора бившият кмет на Стрелча Иван Евстатиев избу...
Бившият кмет на Пазарджик и Стрелча Иван Евстатиев е направил опит за самоубийство. Това съобщи бТВ и уточни, че инцидентът е станал днес в затворниче...
Пловдивският окръжен съд остави в ареста бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев, обвинен в изнасилване на непълнолетно момиче. Магистратите потвърдих...
Диабетът му можел да се лекува с хапчета "Носим въже, жив ще го обесим", крещяха вчера обезумели стрелчани, очакващи Иван Евстатиев пред съда в Панаг...
Районният съд в Панагюрище остави Иван Евстатиев за постоянно в ареста. От обвинението не уважиха искането му да бъде освободен заради влошеното му зд...
Обвиненият в изнасилване Иван Евстатиев обжалва наложената му мярка - постоянен арест. Районният съд в Панагюрище ще гледа жалбата на бившия кмет на С...
Иван Евстатиев бил паднал в капан. Самият той споделил пред брат си, че му готвели подобно нещо, за да го омаскарят. Протестите в Пазарджик са полити...
Мярката на бившия кмет на Стрелча ще се гледа днес в Нервно-инсултното отделение на Пазарджишката болница. Иван Евстатиев от седмица е на лечение там...
Целият съдебен състав, прокурорът и адвокатите ще дойдат на крака в болничната стая бившия кмет на Стрелча и Пазарджик Иван Евстатиев. Разпореждането...
Здравословното състояние на Иван Евстатиев, който бе обвинен в сексуално посегателство над тийнейджърка, е стабилно. Той обаче ще остане в болницата з...
Върнаха Иван Евстатиев в ареста. Бившият градоначалник, който е обвинен за изнасилване на тийнейджърка, бе на медицински прегледи, но те са показали,...
Приеха Иван Евстатиев в болница. Бившият кмет на Пазарджик бе в ареста заради обвинение за изнасилване на 16-годишно момиче, но защитата му поискала д...
Пловдивският окръжен съд днес трябва да реши дали бившият кмет на Стрелча Иван Евстатиев да остане в ареста. Евстатиев е обвинен в изнасилване на 16-...
Пазарджишкият съд се отказа от делото за изнасилване срещу Иван Евстатиев. Това стана ясно след като общо 15 окръжни съдии си направиха отвод и отказ...
Кметът насилник Иван Евстатиев се оказа и измамник. Семейна фирма с един милион лева борч е била прехвърлена по познатата схема с посредник - бушон. Т...
Бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев остава в ареста. Това реши съдът в Панагюрище и уточни, че той може да се укрие или да извърши друго подобно пр...