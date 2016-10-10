Гледат делото срещу Иван Евстатиев

Районният съд в Пловдив ще гледа делото срещу бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев. Той е обвинен в изнасилването на 16-годишно момиче, което е била доведена до безпомощно състояние чрез употреба на алкохол.

Очаква се да бъдат разпитани 16 свидетели, съобщава Нова телевизия.

Заседанията ще протекат при закрити врати – без журналисти и външни лица.

Припомняме, че Иван Евстатиев е в ареста от средата на януари. На два пъти е извеждан от ареста заради здравословни проблеми. От името на потърпевшата ученичка е заведен иск за 10 хиляди лева срещу Евстатиев.

Очаква се, след като делото приключи на първа инстанция, защитата на бившия кмет да поиска промяна в мярката му за неотклонение.

