Тамплиерски конкурс учи децата на добродетели
Гордея се, че някои от активностите на миналия парламент, бяха дело на наши рицари, казва Великият приор на тамплиерите ген. Румен Ралчев
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Гордея се, че някои от активностите на миналия парламент, бяха дело на наши рицари, казва Великият приор на тамплиерите ген. Румен Ралчев
Бъркайте, само така можете да се учите, каза на децата посланик Джузепина Дзара
Няколко поколения възпитаници на Италианския лицей в Горна баня се събраха на сцената за празника на любимото си училище
Със съпругата ми сме привилегировани да имаме много приятели тук, казва Н.пр. Стефано Балди в края на мандата си като посланик на Италия
Цвета Караянчева удостои с почетния плакет на НС директора на НУКК Величка Велянова