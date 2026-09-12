За първи път! Ирина Шейк с изповед за Кание, баба й и КГБ
Признанията й са уникални, защото мрази да говори за личния си живот
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Признанията й са уникални, защото мрази да говори за личния си живот
Романтичната из забежка приключи
Бившите съпрузи са били забелязани на семейна разходка
Дженифър Гарнър и холивудският мачо говорят вдъхновено един за друг
Всеки трябва да помни корените си, казва една от най-красивите жени в света
В ловното тефтерче на Вито Шнабел е и Амбър Хърд
Заподозреният е модният й агент Али Кавуси
Чувството ме обхвана, когато баща ми почина, споделя моделката
Двамата родители остават в Ню Йорк, за да са близо до дъщеря си
„Мис Челябинск“ губи битката с италианката от Ню Йорк
Тримата са непрекъснато заедно, споделя анонимен източник
Актьорът се дистанцирал от моделката, докато снимал „Роди се звезда“
Двойката издържа 4 години
Двете жени всеки момент ще се сбият за Брадли Купър
Ирина Шейк за пореден път провокира мокрите фантазии на милиони мачовци по света. Красавицата се съблече за фамозно черно-бяла корица и дибидюс фото с...
Ирина Шейк за пореден път омая света. Изключителната красавица разкърши сластната си снага в Барселона с рокли за венчавките през 2017-а. Синеоката бр...
Ирина Шейк пусна своя снимка с Брадли Купър, на която обаче не се виждат лицата на нито един от тях. Моделката е предпочела на наблегне на бюста си,...
Връзката на Брадли Купър и Ирина Шейк беше под въпрос в последните дни, след като актьорът бе заснет в една кола с Наоми Кембъл. Изглежда обаче Брадл...
Ирина Шейк явно е била без гаджето си Брадли Купър на празника на Свети Валентин. Защото топмоделът показа на феновете как е прекарала Деня на влюбен...
Ученичката Ирена напуска Стрелча от срам Максимално наказание от 10 години затвор за бившия кмет на Стрелча и Пазарджик Иван Евстатиев поиска прокура...