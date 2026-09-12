Ирина Репуц: Капиталът на Марешки е доказан
Съветник на Мая Манолова не знае откъде се финансира кампанията й
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Съветник на Мая Манолова не знае откъде се финансира кампанията й
Внучката на легендарния кмет Петко Калчев мобилизира патриотичния вот в района
София. Лидерът на Християндемократическата партия Ирина Репуц ще съди Реформаторския блок заради неизплатената държавна субсидия на своята партия след...
София. За мен бе неприятна изненада отношението на Реформаторския блок към християндемократите, което се прояви след изборите. Това каза за Фокус Ирин...