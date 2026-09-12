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Проф. Янев остана възхитен от изложбата „Пътят“ на Георги Трифонов
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Проф. Янев остана възхитен от изложбата „Пътят“ на Георги Трифонов
Какво конструира той
В България има около 14 300 панелни сгради
Отговорни сме и към миналото, и към бъдещето на жп транспорта Еврофондовете са много важни за нас, казва генералният директор на НКЖИ инженер Милчо Л...
210 нарушения са констатирани към момента за непочистени тротоари и прилежащи територии в София. Това каза в сутрешния блок „Добро утро, България" на...
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Охранителната рамка на инж. Иван Стойчев засича не само метал, но и радиоактивни елементи Повече от три години почти денонощен труд е цената, която и...
Трябва да има знак, който да закриля града, убеден е Любен Николов Всеки от нас планира живота си, но понякога съдбата е тази, която определя какво н...
Съпругата Анна взела семейния бизнес след развода София. 42-годишен инженер удуши и наръга съпругата си, след което посегна на живота си. Полицията з...